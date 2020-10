Crash Bandicoot 4: It’s About Time chega à PlayStation 4

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o aguardado Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time está disponível, a partir de hoje, para a PlayStation®4.

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time é o primeiro jogo original de Crash Bandicoot em mais de uma década e foi desenhado a partir do zero, de forma a trazer desafios absurdos que os jogadores terão de superar. Neste título, os jogadores descobrirão quatro poderosas Máscaras Quânticas, as guardiãs do espaço e do tempo, e terão de as reunir para restaurar a ordem do multiverso.

Aqui os jogadores poderão vestir a pele dos redesenhados Crash ou Coco na sua jornada para salvar o multiverso. Também poderão jogar na pele do diabólico Neo Cortex, Dingolide e Tawna, sendo que cada um deles tem o seu próprio estilo de jogo.

Em Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time os jogadores terão a oportunidade de enfrentar personagens novas e familiares em batalhas maiores e mais sofisticadas, ou enfrentar momentos de ação de alto risco que se interlaçam com caminhos alternativos. Poderão ainda visitar locais exóticos e desfrutar de momentos cinematográficos.

Ao longo desta jornada, Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time oferece aos jogadores uma boa dose de diversão à medida que estes desbloqueiam linhas temporais e Flashback Tapes, o acesso a áreas de bónus, e ganham jóias, novas skins e Wumpa.

Um novo modo de jogo chamado N. Verted oferece aos jogadores perspetivas alternativas, efeitos sonoros, música e, em algumas dimensões, transformações adicionais para experimentar. Mas quem se atrever a explorar esta aventura poderá ainda experimentar os modos Modern e Retro ou competir frente a frente com até 4 jogadores no modo competitivo Bandicoot Battle ou no modo cooperativo Pass N. Play.

Desenvolvido pela Toys For Bob e publicado pela Activision, Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time chega hoje à PlayStation®4.