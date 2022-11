Crisis Core - Final Fantasy VII - Reunion: Trailer de lançamento revelado

A Square Enix revelou hoje o trailer de lançamento de CRISIS CORE™ –FINAL FANTASY® VII– REUNION já saiu. O trailer de lançamento mostra o olhar mais abrangente do jogo até agora e é um relógio obrigatório para todos os fãs do FINAL FANTASY VII.

Além disso, as reservas digitais estão agora em direto para CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION em todas as plataformas, incluindo o sistema Nintendo Switch. Aqueles que reservarem a versão digital receberão o SOLDIER Material set. Este conjunto fará com que três materiais, incluindo Dark Fire, Dark Thunder e Dark Blizzard, estejam disponíveis no início do jogo. Estes materiais permitem o uso de feitiços de ataque que infligem doenças de estado de "Veneno" e "Silêncio", além dos respetivos danos elementares. A Edição Digital Deluxe do CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII, REUNION também está disponível e apresenta uma mini banda sonora que mostra a poderosa música do jogo e um livro de arte digital repleto de ilustrações deslumbrantes para além do jogo completo.

A história de CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII: REUNION começa sete anos antes dos eventos de FINAL FANTASY VII e segue-se a Zack Fair, um jovem agente Shinra. À medida que a sua aventura se desenrola, descubra os segredos obscuros das experiências de Shinra e dos monstros que criam.

15 anos após o lançamento do jogo exclusivo playStation®Portable original, CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII, REUNION apresenta uma revisão completa dos gráficos HD, banda sonora recém-organizada, diálogos totalmente expresso em inglês e japonês, e um sistema de combate atualizado.

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII: REUNION lança-se na consola PlayStation®5 (PS5™), consola PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Consolas Xbox One, Nintendo Switch™ e PC a 13 de dezembro de 2022. O jogo pode ser reservado aqui: https://ffvii.square-enix-games.com/games/crisis-core

Além disso, a figura de ação de alta qualidade da Zack, caso contrário apenas disponível como parte da edição japonesa do colecionador japonês do jogo, está disponível exclusivamente na Square Enix Store. Figura de ação CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION PLAY ARTS KAI- ZACK soldado de 2ª CLASSE pode ser reservado aqui: https://sqex.link/szo8