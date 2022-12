Crisis Core - Final Fantasy VII Reunion já está disponível

A SQUARE ENIX® anunciou que o tão aguardado remaster, CRISIS CORE™ –FINAL FANTASY® VII– REUNION, é lançado hoje na consola PlayStation®5 (PS5™), consola PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Consolas Xbox One, Sistema Nintendo Switch™ e PC. Desvendar as histórias de Zack, Cloud, Sephiroth, Aerith, Tifa e muito mais neste generoso companheiro remasterizado para FINAL FANTASY VII.

"Trazer à vida este tão aguardado remaster de CRISIS CORE foi um prazer absoluto", disse o produtor executivo Yoshinori Kitase. "Durante muitos anos, a nossa apaixonada comunidade tem-nos pedido para trazer uma versão atualizada do CRISIS CORE para as plataformas atuais, e estamos entusiasmados por poder finalmente cumprir esse pedido. Com a revisão completa de muitos elementos do jogo, esperamos que os novos e regressados fãs do FINAL FANTASY gostem de experimentar a história de Zack Fair tanto quanto tivemos em desenvolvimento CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII, REUNION"

Quase 15 anos após o lançamento do exclusivo PlayStation®Portable, CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII, REUNION traz uma nova vida à história favorita dos fãs do operativo da SOLDIER, Zack Fair com uma revisão completa dos gráficos HD dos modelos de personagens, UI e background, uma banda sonora recém-produzida pelo compositor original Takeharu Ishimoto, diálogo totalmente expresso em inglês e japonês, e com membros-chave do elenco de representação vocal do FINAL FANTASY VII REMAKE, e um sistema de combate de ação atualizado, com a opção de desencadear Limit Breaks e Summons, e um sistema "Digital Mind Wave" (DMW) simplificado.

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION mantém o coração do adorado clássico da PlayStation®Portable, enquanto utiliza tecnologia moderna para uma experiência de gameplay global mais apelativa, imersiva e envolvente para os fãs novos e existentes.

A história de CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION começa sete anos antes dos eventos de FINAL FANTASY VII, e segue, Zack Fair, um jovem e otimista agente da Shinra SOLDIER. Enquanto Zack e o SOLDIER 1st Class Sephiroth se unem para procurar um agente SOLDIER desaparecido, Genesis Rhapsodos, ele descobre as verdades sombrias das experiências de Shinra e dos monstros que eles criaram. Quando traições e segredos chegam muito perto de casa e o levam a questionar tudo e todos os que conhece, Zack deve seguir seu próprio caminho como herói para proteger aqueles que ama e defender a única coisa que lhe resta – a sua honra de SOLDIER.

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION é lançado hoje para a consola PlayStation®5 (PS5™), consola PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, consolas Xbox One, Sistema Nintendo Switch™ e PC.