Cristiano Ronaldo é, juntamente com Kevin de Bruyne, um dos embaixadores do UFL, novo simulador de futebol disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S, que promete rivalizar com a 'EA Sports' e o famoso FIFA.Sem data de lançamento ainda revelada, o UFL estará disponível gratuitamente para todos os utilizadores. De acordo com a própria empresa responsável pela criação do videojogo, este terá "com regularidade novos recursos e atualizações sem pagamentos obrigatórios ou taxas anuais. O UFL é projetado para ser uma experiência de jogo justa focando para que a habilidade do jogador esteja em primeiro lugar e na qual o pay-to-win não exista".