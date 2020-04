Com o objetivo de fomentar as interações entre os colaboradores, numa altura de distanciamento social, a Critical Software, empresa especializada no desenvolvimento de soluções e serviços de engenharia para o suporte a sistemas críticos, criou um videojogo para unir colaboradores e as respetivas famílias numa aventura digital.

Disponível através deste link, o videojogo foi inspirado pelos Critical Titans, uma equipa de super-heróis que espelham a cultura e os valores da empresa. Ao longo de nove níveis, os jogadores poderão encarnar as várias personagens dos Critical Titans – Cortex, Zetta, Ingenio e Volt – e utilizar os seus superpoderes para derrotar o vilão ‘Mr. Bug’ e os seus aliados.

A ideia de usar tecnologia para, de forma criativa, desafiar e surpreender os colaboradores foi um passo natural para a multinacional tecnológica. "Acreditamos que os momentos de descontração na empresa são fundamentais não só para manter a produtividade e o bem-estar, mas também para aprofundar laços", refere Diana Antão, marketing manager da Critical Software. "Mesmo à distância queremos que esses momentos se mantenham. Este videojogo é uma ótima maneira de nos mantermos próximos enquanto estamos fisicamente separados", acrescenta a responsável.

Apesar de inicialmente dirigido aos colaboradores da Critical Software e às suas famílias, o videojogo encontra-se agora disponível na Internet, onde qualquer utilizador poderá usufruir desta experiência através do computador, e inclui vários modos, como um de campanha e outro de multijogador.

A multinacional portuguesa irá também lançar, em breve, uma banda desenhada inspirada nos quatro super-heróis.