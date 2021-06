CSGO: Fase regular da Dream League Portugal chega ao fim

Depois de dois meses cheios de jogos, as equipas conhecem agora o seu destino. No top-4, a garantir o acesso aos playoffs que resultará no campeão desta segunda edição da Liga, teremos as seguintes equipas: Veritas Vincit, Crockers, Team Omega Eu e Tropa Suprema. Já a GTZ Bulls B garante a manuteção da vaga para a terceira edição, ainda não anunciada.





Por fim, os S4m0 Esports e Nubys Esports não conseguiram somar os pontos suficientes e despedem-se da Dream League Portugal. Também ADFafe se despedirá da Liga devido a terem atingido o limite de Default loses nesta fase.Os playoffs vão decorrer nos dias 5 e 6 de Junho e terá transmissão no canalQual é o teu palpite para os playoffs?