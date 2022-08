CS:GO: Regresso do Red Bull Flick 2022 está para breve

No ano passado os entusiastas portugueses do Counter-Strike mostraram que estão ao mais alto nível e alcançaram o Top 5 mundial. Agora abre-se uma nova oportunidade, com o regresso do Red Bull Flick. A fórmula mantém-se: as duplas têm pela frente dois qualificadores e uma final nacional em Lisboa. Os melhores vão representar Portugal na final mundial, em Copenhaga, na Dinamarca.

Com uma média de idades de apenas 17 anos, a formação portuguesa Depression Duo alcançou no ano passado, em Helsínquia, na Finlândia, a quinta posição no Red Bull Flick Invitational. Esta participação foi a recompensa pela vitória alcançada na final nacional, proporcionando à dupla composta por Drext e Frozzen uma experiência única nesta grande competição internacional 2V2 CS:GO. Agora a oportunidade está de volta, com a abertura das inscrições para a edição de 2022 do Red Bull Flick.

Contanto já com um historial de quase duas décadas, o Counter-Strike é de longe uma das mais populares competições de Esports do mundo – mobilizando uma autêntica legião de fãs. Muitos preconizavam o fim desde videojogo de tiros, mas os números provam precisamente o contrário: em janeiro passado estavam registados 800 mil jogadores de todo o mundo nos diferentes dispositivos (Fonte: Playercounter).

Na sua terceira edição nacional, o Red Bull Flick marca a diferença pela introdução de um modo de jogo alternativo, com os jogadores a apresentarem-se em duplas na conquista e defesa de pontos de captura (modo "Capture and Hold") em mapas únicos.

Com inscrições abertas a partir de hoje em redbull.com/flick, a competição é composta por dois qualificadores online, agendados para os dias 17 e 18 de setembro, e uma Final Nacional presencial em Lisboa, no dia 24 de setembro (Teleperformance Esports Arena - Parque das Nações). Toda esta ação será transmitida na Twitch do craque de gaming e atleta Red Bull, Ricardo "FOX" Pacheco.

Os Campeões Nacionais ganham um Gaming Kit com computador e periférico OMEN e monitor AOC, e terão acesso a um qualificador fechado (16 de novembro) para o Red Bull Flick Invitational, a grande final internacional que reúne em Copenhaga, na Dinamarca, as melhores duplas de jogadores amadores, selecionados em mais de 30 países, e alguns dos maiores nomes de CS:GO do mundo, de 16 a 20 de novembro. Além da experiência única que se perspetiva, o torneio internacional vai distribuir um Prize Pool de 50 mil dólares.

A edição portuguesa do Red Bull Flick conta com o apoio da AOC, OMEN e da Teleperformance.