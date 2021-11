Darkley11 conquista o Open Challenge eFootball

Tiago "Darkley11" Pires foi o grande vencedor do Open Challenge, a primeira competição da época de futebol virtual organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. O jogador da organização de gaming "SAW" e internacional português, conquistou a competição disputada no FIFA 22 para a PlayStation 5, depois de vencer na final o atleta da FTW, Dallano, por 2-1 (1-0 e 1-1). Destaque também para o 3º e 4º lugar obtidos por Coelho11 do CD Tondela e FTW_Rodrigo, da For The Win.

A quinta edição do Open Challenge da FPF eFootball, decorreu no evento Moche XL Games World em Pombal, e reuniu os 32 melhores jogadores de futebol virtual. No dia 13 de novembro, os 32 jogadores subiram ao palco da FPF eFootball para disputar a fase de grupos, já no dia 14 de novembro, os melhores 16 jogadores disputaram a fase final e a conquista do prizepool de cinco mil euros. Estes 16 jogadores garantiram também a presença no Christmas Challenge que será disputado nos dias 18 e 19 de dezembro.

Futebol virtual ao mais alto nível

No regresso aos eventos presenciais abertos ao público, a arena de futebol virtual da FPF eFootball foi palco de um autêntico espetáculo de futebol virtual, com bancadas cheias e milhares de pessoas acompanhar a transmissão digital na Twitch da RTP Arena. Mais de 30 mil pessoas acompanharam os dois dias de Open Challenge que teve comentários de Bruno Branco, Diana Ferreira, André Cabral e Afonso Datas.