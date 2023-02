'Darkley11' sagra-se campeão da Europa durante a 2.ª qualificação do FIFA Global Series

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tiago Pires - mais conhecido pelo nickname 'Darkley11' - sagrou-se campeão da Europa durante a segunda qualificação europeia do FIFA Global Series."Este é um sonho tornado realidade. Sempre me disseram que se trabalharmos muito somos recompensados e esse dia chegou! Quero agradecer a todos por partilharem esta jornada comigo. Ser Campeão Europeu é um feito histórico, mas não vou ficar por aqui! Passo a passo até ao objetivo principal, depois de ser campeão europeu só penso em trabalhar para ser Campeão Mundial", atirou o jovem natural de Castelo Branco.Com esta conquista 'Darkley11' ganhou o direito de ostentar o título de Campeão da Europa até à próxima fase de qualificação, que está agendada para os dias 18 e 19 de março.Já Gonçalo Brandeiro, CEO da Betclic Apogee Esports, destacou "mais um marco histórico" da equipa. "Mais um marco histórico para a nossa equipa. Não podia estar mais orgulhoso. Queremos ser campeões do Mundo e este foi um degrau importante para essa caminhada!", disse.