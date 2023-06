Darren Barnet apresenta o novo trailer Immortals of Aveum

Durante o Summer Game Fest Showcase, Darren Barnet juntou-se ao apresentador Geoff Keighley no palco para apresentar o novo Official Colossal Assault Trailer for Immortals of Aveum, o jogo magic shooter na primeira pessoa single-player da EA e Ascendant Studios, que vai chegar para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC a dia 20 de julho.

Este novo vídeo emocionante revela mais sobre a luta épica empreendida pelo nosso herói Jak (Barnet) e seus companheiros Imortais Magni, Devyn e Zendara, enquanto eles embarcam num dos elementos mais imponentes do jogo, um Colossal de 400 pés de altura; uma antiga máquina de guerra titânica capaz de transportar um batalhão inteiro de Magni para a batalha.

Os Colossals são fortemente regulados devido ao seu imenso poder destrutivo, mas Jak e a tripulação usarão todos os meios para perseguir Sandrakk e ganhar vantagem na Everwar.

Para mais informações sobre Immortals of Aveum, que será lançado nas lojas digitais e de retalho a 20 de julho de 2023 para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via EA App, Steam e Epic Games Store, visita o site oficial.