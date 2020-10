Days Gone, MediEvil, e Rad chegam ao catálogo do PlayStation Now

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia uma nova atualização de catálogo do PlayStation™Now (PS Now), que permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem que seja necessário ter a versão física ou digital de um jogo) as suas aventuras PS4™, PS3™ ou PS2™, numa PlayStation®4 ou num PC com Windows. Alternativamente, o PS Now também permite descarregar os jogos da PS4™ e PS2™ diretamente para a PlayStation®4, para que seja possível jogar offline com uma resolução totalmente nativa.

Os jogos do PlayStation™Now são adicionados mensalmente, o que significa que os jogadores terão sempre algo de novo para descobrir. Days Gone™, MediEvil, Friday the 13th: The Game, Trine 4: The Nightmare Prince e Rad são os jogos que, a partir de hoje, se juntam ao catálogo de mais de 700 títulos do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation®.

Em outubro, Days Gone™ chega ao PlayStation™Now. Aqui, os jogadores terão de conduzir uma batalha desesperada pela sobrevivência na pele de Deacon St. John, numa terra rodeada pela morte. Para isso, terão de liderar o combate contra perigosas hordas de freakers – humanos degenerados que se tornaram em monstros canibalescos – e outras ameaças humanas temíveis. Além disto, terão ainda a oportunidade de explorar um vasto mundo aberto onde o tempo imprevisível e as diferentes horas do dia ou da noite podem apresentar perigos e causar surpresas fatais. Days Gone™ estará disponível no PlayStation™ Now até 04 de janeiro de 2021.

MediEvil chega também ao PlayStation™Now neste mês de outubro. Espadas, quebra-cabeças perigosos e ambientes encantadores ganham vida nesta recriação completa da aventura de ação original da PlayStation®, onde os jogadores entrarão no esqueleto de Sir Daniel Fortesque, um cavaleiro inepto – e morto há muito tempo – ressuscitado acidentalmente pelo terrível feiticeiro Zarok, 100 anos após a sua embaraçosa morte.

Este mês, destaca-se ainda a entrada de Friday the 13th: The Game para o catálogo do PlayStation™Now. Aqui, os jogadores têm a oportunidade de vestir a pele do mítico assassino Jason Voorhees, e de aterrorizar a vida daqueles que se cruzarem com o seu caminho. Neste caso têm de utilizar as suas habilidades para perseguir, assustar, caçar e matar as suas presas da maneira mais brutal que possam imaginar. Se, por outro lado forem daqueles jogadores que preferem emoções fortes também podem optar por tentar sobreviver. Para isso têm de utilizar todas as ferramentas que encontrarem e provar que têm tudo o que é preciso para derrubar o assassino mais prolífero da história do cinema.

As novidades não ficam por aqui e, a partir de hoje, outros dois títulos juntam-se ao catálogo de mais de 700* jogos do PlayStation™Now. É o caso de Trine 4: The Nightmare Prince, onde os três heróis da aclamada série se juntam mais uma vez numa missão empolgante através de paisagens fantásticas e carregadas de perigos, e de Rad, um rogue-like de ação 3D, onde o destino do planeta depende dos jogadores, do seu fiel morcego e das estranhas habilidades que vão adquirindo.

Todos aqueles que não têm uma subscrição do PlayStation™Now ativa, incluindo quem já usufruiu do período experimental gratuito de 7 dias do serviço, poderão desfrutar destes títulos de forma gratuita. Para isso basta descarregarem, ou voltarem a descarregar, o período experimental de 7 dias do serviço**, que está disponível na PlayStation®Store.