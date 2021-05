Days of Play 2021 arranca com primeira fase do Player Celebration

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que as promoções da campanha Days of Play, que tem como objetivo celebrar a comunidade de fãs da PlayStation® em todo o mundo, decorrerão entre os próximos dias 26 de maio e 9 de junho nos pontos de venda habituais, e incluirão descontos únicos em diversos títulos para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5.

Entre os destaques estarão vários títulos para a PlayStation®4 desde 19,99€*, como Call of Duty®: Black Ops Cold War, The Last of Us Parte II, Death Stranding ou Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time, alguns exclusivos PlayStation® desde 39,99€* como Sackboy: Uma Grande Aventura, Ghost of Tsushima ou Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, e ainda alguns jogos da gama PlayStation®Hits com 50% de desconto, como God of War TM ou UNCHARTED™ 4: O Fim de um Ladrão.

Para além disto, entre as ofertas da campanha Days of Play nos pontos de venda habituais estarão ainda diversos títulos para a PlayStation®5 desde 49,99€*, como Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: Uma Grande Aventura e The Nioh Collection.

Para além disto, a SIE anunciou ainda que outras ofertas, que serão reveladas em breve, se irão juntar às promoções do Days of Play, nomeadamente na PlayStation®Store e também nas subscrições do PlayStation®Plus e do PlayStation®Now.

Foi também confirmado que o Fim de Semana multijogador online gratuito do PlayStation®Plus estará disponível nos próximos dias 22 e 23 de maio, o que significa que os jogadores poderão aproveitar melhor os jogos e usufruir de qualquer modo online sem necessitarem de uma assinatura PlayStation®Plus durante estes dias.

De lembrar que a campanha Days of Play 2021 arranca já hoje com a primeira fase do PlayStation® Player Celebration**, que convida toda a comunidade PlayStation® a juntar-se e a jogar para alcançar um conjunto de objetivos partilhados para depois ganhar prémios como avatares PSN e temas para a PlayStation®4*** exclusivos, e que os jogadores podem registar-se até 31 de maio

Para mais informações, visita o Blog Oficial da PlayStation® ou a página dedicada à campanha Days of Play 2021.