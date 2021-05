Days of Play 2021: Fim de semana Multijogador Online Gratuito

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de um Fim de Semana multijogador online gratuito do PlayStation Plus para todos os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation 5 no âmbito da campanha Days of Play 2021. Isto significa que, graças a esta iniciativa, os jogadores poderão aproveitar melhor os jogos e usufruir de qualquer modo online sem necessitarem de uma assinatura PlayStation®Plus durante este fim, dias 22 e 23 de maio.

Esta oferta única estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 4 e da PlayStation 5 que, assim, poderão jogar online sem custos adicionais, e por um tempo limitado, títulos como o FIFA 21, Grand Theft Auto V ou Minecraft.