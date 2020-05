Days of Play arranca dia 25 com ofertas para todos os jogadores

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o regresso de Days of Play, uma campanha a nível global que tem como objetivo celebrar a comunidade de fãs da PlayStation® e agradecer-lhe todo o seu apoio, e um período de descontos em múltiplos jogos e serviços para a PlayStation®4, no qual qualquer tipo de jogador poderá encontrar ofertas à sua medida.

Este ano a campanha Days of Play irá decorrer de 25 de maio a 8 de junho nos pontos de venda habituais, e de 3 a 17 de junho na PlayStation®Store. Isto significa que, a partir da próxima segunda-feira, dia 25, os fãs da PlayStation® poderão aproveitar ofertas à sua medida nos pontos de venda habituais* em grandes títulos para a PS4™. Destaque para Marvel’s Spider-Man, protagonizado por um dos super-heróis mais emblemáticos do mundo, que passa a estar disponível por 19,99€* (antes a 39,99€), para o remake de MediEvil para a PlayStation®4 ou o jogo de ação Days Gone™, onde os jogadores terão que conduzir uma batalha desesperada pela sobrevivência na pele de Deacon St. John, que passam a custar 19,99€*. Destaque ainda para o recém lançado DEATH STRANDING que passa a custar 29,99€* em vez de 69,99€. Também estarão disponíveis títulos da coleção PlayStation®HITS como UNCHARTED™ 4: O Fim de um Ladrão ou o Gran Turismo™ Sport por 14,99€* (antes 19,99€).

A campanha Days of Play também incluirá descontos importantes no dispositivo de Realidade Virtual PlayStation®VR. Destaque para o Pacote inicial do PlayStation®VR, que inclui o dispositivo PS VR, PS Camera e o jogo VR Worlds, e que poderá ser adquirido por 199,99€* (antes 299,99€), e para o Mega Pack PlayStation®VR, que inclui o dispositivo PS VR, PS Camera, The Elder Scrolls V: Skyrim® VR, ASTRO BOT Rescue Mission™, RESIDENT EVIL™ 7 biohazard, Everybody’s Golf™ VR e PlayStation® VR Worlds, que passa a estar disponível por 229,99€* (antes 329,99€).

Para aqueles que gostem de jogar com amigos e familiares em casa, estarão disponíveis por um preço reduzido jogos da gama social PlayLink™, onde telemóveis e tablets se convertem num comando. Os jogadores poderão, por exemplo, por à prova os seus conhecimentos em Saber é Poder: Gerações, viver a aventura interativa Hidden Agenda ou demonstrar o quanto sabem dos restantes jogadores em És Tu!, títulos que estarão todos eles disponíveis por 9,99€* cada (antes 19,99€).

Adicionalmente, o serviço PlayStation®Now, que permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem que seja necessário ter a versão física ou digital de um jogo) as suas aventuras PS4™, PS3™ ou PS2™, e cujo catálogo conta com mais de 700 títulos, estará disponível com um desconto de 30% na sua subscrição anual que passa a custar 41,99€*, e um desconto de 20% na sua subscrição de 3 meses que passa a custar 19,99€*.

Estas e outras ofertas estarão disponíveis nos pontos de venda habituais de 25 de maio a 8 de junho. No entanto, de 3 a 17 de junho, outras ofertas e novos títulos em formato digital, juntar-se-ão a estas através da PlayStation®Store.

Em baixo um resumo das ofertas que vão estar disponíveis nos pontos de venda habituais de 25 de maio a 8 de junho*:

Títulos PlayStation®4

> Marvel's Spider - Man - Antes por 39,99 € - agora por 19,99 €*

> MediEvil – Antes por 29,99 € - agora por 19,99 €*

> Days Gone™ - Antes 69,99 € - agora por 19,99 €*

> DEATH STRANDING - Antes 69,99 € - agora por 29,99 €*

> Predator: Hunting Grounds - Antes por 39,99 € - agora por 29,99 €*

> Nioh 2 – Antes por 69,99 € - agora por 49,99 €*

> Concrete Genie – Antes por 29,99 € - agora por 19,99 €*

> PlayLink – Antes 19,99 € - agora por 9,99 €*

- És tu!

- Saber é poder: Gerações

- Frantics

- Hidden Agenda

Clássicos do PlayStation®Hits: agora por apenas 14,99€*

> Gran Turismo™ Sport

> God of War™

> The Last of Us™ Remastered

> Uncharted™ 4: O Fim de Um Ladrão

> Horizon Zero Dawn™

PlayStation®VR

> Pacote inicial do PlayStation®VR** por 199,99€* (antes 299,99€)

> Mega Pack PlayStation®VR*** por 229,99€* (antes 329,99€)

PlayStation Plus

> Subscrição do PS Plus de 12 meses com um desconto de 30%: agora 41,99 €

PlayStation Now

> Subscrição do PS Now de 12 meses, com um desconto de 30%: agora 41,99 €

> Subscrição do PS Now de 3 meses com um desconto de 20%: agora 19,99 €