A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou hoje que os Days of Play estão de regresso em 2018 para oferecer aos jogadores descontos imperdíveis em software, hardware e serviços PlayStation®. Os descontos Days of Play ocorrem de 8 a 18 de junho a nível mundial e este ano incluem uma incrível PlayStation®4 (PS4™) Days of Play[1] de edição limitada. Com as formas icónicas da PlayStation num design dourado deslumbrante, esta PS4 com disco rígido de 500Gb inclui um comando sem fios DUALSHOCK®4 adicional[2].

Durante as promoções Days of Play, a PlayStation irá oferecer grandes descontos em jogos AAA da PS4, produzidos pela Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios (SIE WWS), incluindo títulos como Horizon Zero Dawn™, Shadow of the Colossus e God of War, o exclusivo com vendas mais rápidas na história da PS4, bem como títulos third party como o Call of Duty®: WWII (Activision), Assassin's Creed® Origins (Ubisoft) e Grand Theft Auto V (Rockstar Games).

Adicionalmente, ao pack PlayStation®VR (PS VR)[3], que inclui tudo o que necessitas para uma experiência de jogos totalmente imersiva, juntam-se promoções fantásticas numa gama de software para o sistema de realidade virtual da PS4 que inclui o Farpoint, VR Worlds e Starblood Arena (produzidos pelos SIE WWS). Estão incluídas ainda ofertas de software, hardware e periféricos para a PS4, incluindo vários DUALSHOCK®4s e os auscultadores sem fios Platinum. Os descontos também se aplicam aos serviços digitais PlayStation, incluindo o PlayStation®Plus (PS Plus). Jim Ryan, Vice-Presidente e Diretor de Vendas e Marketing Global da SIE disse: "É ótimo assistir ao regresso dos Days of Play em 2018. A nossa intenção é agradecer aos fãs, garantindo que têm a oportunidade de jogar os mais recentes e mais bem sucedidos títulos da PS4, bem como desfrutar de experiências totalmente novas ou melhoradas na PlayStation. Este ano teremos ainda mais produtos PlayStation com grandes descontos, disponibilizados por retalhistas selecionados, além de lançarmos uma PS4 de edição limitada, concebida especialmente para os Days of Play. É esta comunidade fervorosa que faz da PlayStation o melhor sítio para jogar, e os Days of Play são a nossa forma de ajudar as pessoas a descobrirem novas experiências e jogarem mais".



Autor: João Seixas