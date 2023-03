DC’s Justice League: Cosmic Chaos já está disponível para as consolas e PC

A Outright Games, principal editora de entretenimento familiar, tem o prazer de anunciar o lançamento hoje de Justice League da DC: Cosmic Chaos , licenciado pela Warner Bros Interactive Entertainment em nome da DC. O título de aventura de mundo aberto, que é adequado para fãs da DC de todas as idades, já está disponível para a PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S e Steam.

Os fãs podem jogar como os lendários super-heróis da DC Batman, Superman ou Wonder Women enquanto a poderosa Justice League une forças para enfrentar o todo-poderoso Sr. Mxyzptlk, um malandro da 5th Dimension que se nomeou prefeito de Happy Harbor e tem a intenção de causar o caos. Os jogadores podem explorar um novo local vibrante e desfrutar da nova e refrescante visão dos icônicos personagens da Justice League, reimaginados num estilo de desenho animado de sábado de manhã. Aproveita as habilidades únicas de cada super-herói para superar inimigos estranhos, lutas cansativas e missões cheias de diversão, seja sozinho com amigos ou familiares com o modo cooperativo de ação instantânea para 2 jogadores.

Não são apenas os personagens que são icónicas, já que o elenco de vozes do jogo conta com Nolan North (Uncharted, Midnight Suns) como Superman, Vanessa Marshall (Mass Effect, Marvel's Midnight Suns) como Wonder Woman e Diedrich Bader (Batman: The Brave e The Bold - The Videogame) como Batman, além de um elenco coadjuvante repleto de estrelas.

Personalizar o teu estilo de combate nunca foi tão fácil com transições perfeitas no meio do combate entre Batman, Superman ou Wonder Woman. Os jogadores podem melhorar o seu jogo ao colecionarem os Artifacts of Justice ou embarcarem em missões secundárias heroicas para caçar pistas que levam a Super-Vilões da DC e locais secretos. Os jogadores com olhos de águia também podem descobrir trajes inspirados nos livros de banda desenhada da DC escondidos ao longo do jogo, que podem ser utilizados.

Os jogadores também podem encontrar alguns dos Super-Villains mais poderosos do universo DC, como Bizarro, Starro the Conqueror e Clayface, bem como outros membros icónicos da Justice League, como The Green Lantern, Cyborg, The Flash and Aquaman, que podem ser usados para apoiar no combate.

Angel Sisson, produtor sénior da DC’s Justice League: Cosmic Chaos, disse: "Quando começamos a escrever o diálogo do Batman para DC’s Justice League: Cosmic Chaos, os guionistas diziam que podiam ouvir a voz de Diedrich Bader na sua cabeça. Diedrich Bader, Vanessa Marshall e Nolan North personificam perfeitamente as qualidades que queríamos que a nossa Justice League representasse. São verdadeiros super-heróis, leais, implacáveis, mas compassivos e sabem o valor do trabalho em equipa. Trabalhamos em estreita colaboração com a Warner Bros Games e a DC para incorporar o maior número possível de Easter Eggs e história da banda desenhada da Justice League para fãs de todas as idades se envolverem. O que reflete na jogabilidade principal e no facto de ser acessível e divertido para toda a família."

Beth Goss, CEO da Outright Games, disse: DC’s Justice League: Cosmic Chaos permitiu-nos pegar numa marca icónica e criar um estilo de arte e identidade completamente novos em torno dos super-heróis favoritos dos fãs. O nosso objetivo era pegar um IP de sucesso, mais conhecido por filmes de ação centrais, e transformá-lo num meio que pode apelar a todas as idades. Expandir o IP da Justice League permitiu-nos expandir os limites de jogos de super-heróis acessíveis para todas as idades e atrair uma nova geração de fãs. Estamos a observar uma onda de proprietários de IP que abraçam a liberdade criativa em torno das suas propriedades, e criam mais mundos para os fãs explorarem e ampliando as oportunidades da marca. Isso é o que a Warner Bros Games nos permitiu fazer com DC’s Justice League: Cosmic Chaos e mal podemos esperar para que os fãs experimentem o jogo."

DC's Justice League: Cosmic Chaos já está disponível para compra na Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.