Death Coming gratuito na Epic Games Store

A oferta desta semana da Epic Games Store trata-se de Death Coming, um jogo, como explicado no site oficial, "de quebra-cabeças não linear, no qual devemos colher almas humanas no estilo "Final Destination". Contudo, os irritantes mortais não são o nosso único problema, já que os Agentes da Luz farão tudo o que puderem para nos impedir". Foi desenvolvido e publicado pela NExT Studios em novembro de 2017.

Até 21 de maio continua a ser necessário ter ativa a autenticação de dois passos. Depois podem aceder à página do videojogo e fazer o pedido para o adicionarem à vossa conta.

Após as 16 horas do dia 14 de maio, Death Coming passa a custar 6,99€.

O jogo sucede a Amnesia: The Dark Descent e Crashlands como jogo(s) gratuito(s) da semana.

A partir do dia 14 de maio a Epic Games ainda não revelou que videojogo vai ser oferecido, optando por manter mistério.

Autor: Filipe Silva