Death Stranding continua em alta

Todos os anos a ‘Famitsu’ elege o melhor jogo do ano, tendo por base a votação feita pelas principais figuras da indústria dos videojogos no Japão. Este ano o triunfo foi, inevitavelmente, para o popular ‘Death Stranding’.





O aclamado jogo do génio Hideo Kojima ficou no primeiro lugar do pódio, seguido por ‘Dragon Quest Walk’ e ‘Sejkiro: Shadows Die Twice’. ‘Days Gone’ surge em 7.º lugar.