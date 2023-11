Deep Earth: Novos periféricos para PlayStation 5 já estão disponíveis

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que os novos periféricos para a PlayStation®5 da Deep Earth Collection, a nova linha de acessórios com cores metálicas para a PS5™ anunciada no State of Play do mês passado, já estão disponíveis para compra nas cores Cobalt Blue e Volcanic Red, sendo que as tampas de consola estão disponíveis apenas na PlayStation Direct, enquanto que os comandos DualSense™ estão disponíveis nos pontos de venda habituais para além da PlayStation Direct.

Isto significa que os jogadores podem, a partir de agora, comprar finalmente os comandos sem fios DualSense™ e as tampas de consola PlayStation®5 nas cores Volcanic Red e Cobalt Blue. O comando sem fios DualSense™ na cor Sterling Silver estará disponível para reserva em breve, já que os acessórios desta cor só estarão disponíveis a partir de 26 de janeiro de 2024.

De realçar que estes comandos sem fios DualSense™ têm um preço recomendado de 74,99€ cada um, enquanto que as tampas para a PlayStation®5 custam 59,99€ (PVP recomendado) cada uma.