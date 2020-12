Defentron, um jogo de estratégia com visuais retro que promete levar-te aos anos 80

Faltam poucos dias para este ano (que a cada momento que passa não pára de nos surpreender, maioritariamente pela negativa) chegar ao fim, e nada melhor do que um bom entretenimento para fazer passar essas horas extras ao final do dia.

No passado dia 17, o estúdio português 'Planetfall Studios' lançou pela primeira vez um projeto da sua autoria para Nintendo Switch e Steam, a famosa plataforma de jogos online, e devemos dizer que não podíamos estar mais satisfeitos, especialmente os amantes de videojogos de visual retro-futurista.

Defentron é um 'tower defense' em 3D onde o principal objetivo do utilizador é juntar a estratégia às ferramentas que o próprio jogo coloca ao seu dispor visando proteger ao máximo o Core de um computador. Mas, como assim? Perguntam vocês. E nós respondemos.

Imagina que acabaste de comprar um novo computador (e todos nós sabemos o quanto custa nas condições que atualmente vivemos). Uma das primeiras coisas que tentas fazer, para proteger o teu novo 'bichinho' de estimação, é instalar um programa antivírus que impeça que um malware - ou alguém muito mal intencionado - danifique a tua máquina. Pois bem, em Defentron encaras esses mesmos desafios do dia-a-dia.

À medida que vais avançando os níveis do jogo, os malwares tornam-se mais rápidos, mais astutos e tentam fazer de tudo para chegar da forma mais eficaz ao teu Core. O teu papel é, através de instalação de torres em locais estratégicos, sejam elas normais ou especiais - com a habilidade de diminuir a velocidade do teu inimigo - ou até mesmo através da evolução das tuas torres (aumento da potência dos tiros ou diminuição do tempo de disparo), parar todas as ações dos malwares.

Mas vamos aos pormenores. Desde o momento em que entrámos no menu do jogo, percebemos que uma das suas qualidades é a simplicidade. Não existem mil e um botões ou infinitas definições que nos façam questionar a nossa própria existência... e por vezes isso é excelente, como é o caso. Contudo, uma das coisas me incomodou mal entrei no jogo foi o volume alto da música. Felizmente, o painel de definições estava bem ali, à mão de semear, e prontamente desabilitei a playlist. Ufa! Ultrapassado este primeiro obstáculo, vamos a jogo!

Iniciámos com 200 moedas, que nos dão a possibilidade de instalar desde logo duas torres (cada uma custa 100 moedas) e projetar desde logo a nossa estratégia. À medida que vamos avançando no jogo, é possível constatar que a dificuldade acompanha esse mesmo desenvolvimento. Os tipos de malwares multiplicam-se (em força e velocidade). Eliminar um malware do tipo normal dá-nos um total de 30 moedas, enquanto que um malware mais rápido dá-nos uma quantidade de moedas mais significante e que será determinante para aprimorarmos a nossa defesa.

Agora é que as coisas começam a complicar-se. Tens as torres todas posicionadas e continuas a receber moedas por eliminares as ameaças? Então agora é hora de começar a evoluí-las! Recorda-te que podes fazê-lo de duas formas, tal como já referi anteriormente.

Níveis e... Mundos: prepara-te para seres testado ao limite!

Defentron testará ao máximo as tuas capacidades de estratégia. Para garantir isso mesmo, para além dos habituais níveis de dificuldade, os designers de Defentron adicionaram não um mas cinco Mundos onde poderás provar que és um verdadeiro 'Mastermind'.

Pois bem mentalista, o resto é contigo! Achas que estás à altura? Então desafia-te a ti mesmo e viaja neste videojogo do estilo retro-futurista que te levará de volta aos anos 80 com os seus tons néon... num piscar de olhos!



Ficaste com dúvidas quanto à jogabilidade de Defentron? Eis o trailer oficial: