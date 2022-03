Demo gratuita de Kirby and the Forgotten Land já está disponível

Kirby and the Forgotten Land, para Nintendo Switch, será lançado dia 25 de março, mas para quem quiser experimentar as várias habilidades de Kirby e o novo Mouthful Mode, basta ir à Nintendo eShop e fazer download da demonstração gratuita.

Em Kirby and the Forgotten Land, os jogadores levam Kirby numa jornada por um mundo misterioso e vibrante cheio de Waddle Dees para serem resgatados e muitos desafios com plataformas. A nova demo, que saiu hoje na Nintendo eShop, inclui três níveis do primeiro mundo do jogo. Esta permite que os jogadores experimentem algumas das habilidades de Kirby e vislumbrem um curioso lugar, no qual estruturas abandonadas de uma civilização passada e natureza selvagem se encontram. É até possível enfrentar o primeiro Boss do jogo, o temível Gorimondo. Ao completar a demo, os jogadores obtêm um código oferecido para inserir na versão completa do jogo de forma a resgatar alguns itens úteis.

A demo permite também descobrir mais sobre a nova habilidade Mouthful Mode de Kirby. Com esta última adição ao seu repertório, Kirby é capaz de inalar objetos do mundo real para assumir poderosas transformações que o ajudam a enfrentar obstáculos e a resolver quebra-cabeças. No jogo completo, Kirby pode inalar um carro para dar umas voltinhas e esmagar objetos, uma máquina de venda automática para disparar latas de sumo, uma lâmpada para iluminar o ambiente e até um cone para perfurar canos de água.

Embora desprovido de civilização, o mundo esquecido que Kirby visita está repleto de desafios, inimigos ferozes e aventuras arrebatadoras. Um segundo jogador pode participar na pele de Bandana Waddle Dee em partidas cooperativas de dois jogadores na mesma consola, permitindo que qualquer pessoa convide um amigo ou membro da família para a expedição.

Relaxe entre os níveis em Waddle Dee Town, que serve como o centro da aventura. A cidade irá evoluindo com base no número de Waddle Dees resgatados, o que significa novas lojas e jogos. À medida que a cidade cresce, Kirby pode também ajudar no Waddle Dee Café, evoluir as suas habilidades na Waddle Dee's Weapons Shop ou desfrutar de pesca recreativa.