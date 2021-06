Demo online de PES 2022 disponível nas consolas

A Konami disponibilizou hoje um "Online Performance Test" para o seu próximo jogo de simulação de futebol, que deverá ser intitulado de eFootball PES 2022, embora por enquanto utilize apenas a nomenclatura genérica de "New Football Game".

Disponível na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, a demo tem como propósito "avaliar a qualidade do matchmaking online e a ligação aos servidores", com a produtora nipónica a alertar para os possíveis problemas técnicos que os jogadores poderão encontrar enquanto jogam.

Para além disso, a Konami refere que "as mecânicas de jogabilidade, equilíbrio, animações e gráficos estão todas em desenvolvimento e serão melhoradas antes do lançamento oficial", algo que deve acontecer nos últimos meses do ano.

De realçar que o "Online Performance Test" apenas estará disponível até 8 de julho, pelo que têm duas semanas para testar o novo jogo. As equipas disponíveis são o Manchester United, o Bayern Munique, a Juventus e o Barcelona.

Apesar da disponibilização da demo, o novo jogo só vai revelado oficialmente a 21 de julho. Entretanto, sabe-se já, desde julho do ano passado, que a próxima entrada da série Pro Evolution Soccer vai abandonar o motor de jogo Fox Engine em favor do Unreal Engine.