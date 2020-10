Demon’s Souls Remake recebe novo trailer de jogabilidade

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou um novo trailer de jogabilidade, com mais de cinco minutos, do remake de um clássico da PlayStation®: Demon’s Souls. Nele é possível ver novas imagens de Stonefang, novos bosses e muito mais.

O novo trailer de jogabilidade do próximo exclusivo da PS5™, Demon’s Souls Remake, mostra ainda, para além do combate, a qualidade dos gráficos que a PlayStation®5 oferecerá.

Em Stonefang, um dos cinco mundos do reino de Boletaria, os jogadores encontrarão um inimigo no próprio ambiente, um cenário que exigirá uma atenção especial ao equipamento e à preparação da personagem, explicou Gavin Moore, Diretor Criativo do jogo, que também realçou que "seja qual for o resultado, cada morte tem um significado e fará com que o êxito final seja mais doce em cada viagem para converter-se no Assassino de Demónios".

Demon’s Souls Remake está a ser desenvolvido pela Bluepoint Games, autores do aclamado remake de Shadow of the Colossus, e chegará em exclusivo à PlayStation®5 no próximo dia 12 de novembro, uma semana antes do lançamento da consola em Portugal. As reservas quer da Edição Standard (79,99€) como da Edição Digital Deluxe (99,99€) já se encontram disponíveis nos pontos de venda habituais ou na PlayStation®Store.

Reconstruído na íntegra e melhorado ao máximo, este remake dá a conhecer a uma nova geração de jogadores os horrores de uma terra de fantasia sombria e nebulosa. Aqueles que já enfrentaram os seus desafios poderão combater novamente a escuridão com os gráficos impressionantes e um desempenho incrível.

Em Demon’s Souls Remake, na sua demanda pelo poder, o 12.º Rei da Boletaria, o Rei Allant, apelou às Artes das Almas ancestrais, despertando um demónio do princípio dos tempos: The Old One.

Com a invocação do The Old One, um nevoeiro incolor varre a terra, libertando criaturas tenebrosas que se banqueteiam com as almas dos mortais. Aqueles cujas almas lhes foram roubadas, perdem a cabeça restando-lhes apenas o desejo de atacar aqueles que saudáveis ficaram. Agora, Boletaria está isolada do mundo exterior e os cavaleiros que se atrevem a penetrar no denso nevoeiro para libertar a terra do seu sofrimento, nunca mais são vistos. Na pele de um guerreiro solitário que se aventurou no funesto nevoeiro, os jogadores têm de superar o maior de todos os desafios para conquistar o título de "Assassino de Demónios" e enviar o The Old One de volta para o seu trono.