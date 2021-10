"Depression Duo" conquistam final nacional do Red Bull Flick

Contrariando o favoritismo dos adversários "Piu Piu Piu", a formação "Depression Duo" venceu no último sábado a final nacional do Red Bull Flick. Esta intensa batalha decorreu num cenário único - um velho armazém da rua do Beato, em Lisboa, que se transformou por um dia para acolher as duplas apuradas para esta competição de CS-GO e cerca de 100 fãs. Os Campeões ganharam acesso a um qualificador direto para a final mundial.

Foram longas horas plenas de emoção a evoluir por um conjunto de mapas especialmente desenhados para esta edição do Red Bull Flick. Quatro duplas, apuradas à escala nacional nos vários qualificadores, marcaram presença no último sábado (9 de outubro) na final nacional portuguesa. Num muito aguardado regresso aos eventos presenciais, o cenário escolhido deixou desde logo uma forte marca: o velho armazém 30 da rua do Beato, em Lisboa, transformou-se por um dia para esta batalha de Counter Strike, fundindo na perfeição o cenário underground e o mood futurista do videojogo.

O duelo pelo título foi naturalmente o mais emocionante de uma jornada de quase oito horas de ação. Com um resultado de 3-2, a formação Depression Duo recebeu das mãos do consagrado FOX o troféu de Campeões Nacionais do Red Bull Flick. Para lá chegar, foi preciso muita determinação frente à dupla Piu Piu Piu, que começou por dominar com uma vantagem de 2-0. Mostrando-se coesos ao longo de toda a competição, Drext e Frozzen – jogadores de 17 anos – mantiveram o foco mesmo depois de ver o ascendente inicial de Piu Piu Piu, que venceram os dois primeiros mapas da grande final. O seu espírito guerreiro foi essencial para virar o jogo e garantir o tão cobiçado título. "Estamos sem palavras e muito felizes por esta conquista! Agora só queremos levar mais longe o nome de Portugal e dar tudo por tudo na próxima competição", explicou no palco João "Drext" Pinto.

Com um lugar central na história dos jogos eletrónicos, o Counter-Strike é hoje um dos mais populares esports do mundo – mobilizando uma autêntica legião de fãs. É este o território do Red Bull Flick, um desafio de CS:GO que se destaca pela introdução de um modo de jogo alternativo, com os jogadores a apresentarem-se em duplas na conquista e defesa de pontos de captura (modo "Capture and Hold") em mapas únicos.

Os Campeões Nacionais ganharam um Gaming Kit com computadores, periféricos e cadeiras OMEN e monitores AOC e têm acesso direto a um qualificador fechado (30 de outubro) para o Red Bull Flick Invitational, a grande final internacional que reúne os melhores jogadores amadores selecionados em cada país e alguns dos maiores nomes de CS:GO do mundo, em Helsínquia, de 19 a 21 de novembro. Além da experiência única que se perspetiva, o torneio internacional vai distribuir um prémio de 50 mil dólares.