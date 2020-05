Descontos Duplos do PS Plus já começaram

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que os Descontos Duplos do PlayStation®Plus estão de regresso à PlayStation®Store, com uma vasta oferta em jogos para todo o tipo de jogadores, por um período limitado. Isto significa que os membros do PlayStation®Plus poderão agora adquirir grandes títulos como THE CREW® 2 (Edição Deluxe ou Edição Gold), eFootball PES 2020 (Edição Standard) e, entre muitos outros, MotoGP™ 19, com um desconto de até 70%, até às 23h59 do próximo dia 10 de junho.

Aqueles que não forem subscritores do PlayStation®Plus também poderão adquirir emocionantes títulos com descontos até 35% na PlayStation®Store.

Consulta aqui a lista de todas as ofertas disponíveis, e visita a PlayStation®Store para mais informações.

De realçar que na passada segunda feira, dia 25 de maio, arrancou a campanha Days of Play com ofertas para todos os jogadores, incluindo um desconto de 30% na subscrição de 12 meses do PlayStation®Plus, que passa a estar disponível por 41,99€ (PVP estimado) nos pontos de venda habituais em vez de 59,99€, até ao próximo dia 8 de junho.

A comunidade PlayStation®Plus já ultrapassa os 41,5 milhões em todo o mundo. Ao juntar-se a esta comunidade, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de jogos para a PlayStation®4 com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogo PlayStation®4.