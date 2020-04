Destroy All Humans! chega em julho

A THQ Nordic anunciou que Destroy All Humans!, o remake do jogo de 2005 com o mesmo nome e que saiu para PlayStation 2 e Xbox, será lançado no dia 28 de julho para PC, via Steam (sendo inclusivamente a primeira vez que a série chega aos computadores), PlayStation 4 e Xbox One.

Este remake desenvolvido pela Black Forest Games dará aos jogadores a oportunidade de voltarem a aterrorizar o planeta Terra na década de 50 (ou até fazê-lo pela primeira vez) com o alienígena Crypto-137.

A versão standard do videojogo de ação e aventura custará 29,99€ na Steam enquanto na PlayStation 4 e na Xbox One terá o preço de 39,99€.

Destroy All Humans! terá ainda duas versões especiais. A primeira, a "DNA Collector’s Edition", será comercializada por 149,99€ e a segunda, a "Crypto-137 Edition", será vendida por 399,99€.

