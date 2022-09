Destruction AllStars apresenta mais um evento: Survive

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Destruction AllStars, o videojogo multijogador de combate de carros e ação desportiva exclusivo para a PlayStation®5 desenvolvido pela Lucid Games e Sony XDEV, estreia mais um evento da temporada: Survive.

Uma semana depois de terminar Unite, Destruction AllStars atualiza o seu conteúdo com um modo de jogo antigo, Stockpile, que volta com novidades para a lista de reprodução Trios. Nesta ocasião, para além das habituais mecânicas de jogo de destruir carros da equipa contrária e depositar as peças no próprio banco, um tornado atravessará a arena e destruirá tudo o que estiver no seu caminho.

Além disto, novas regras especiais serão adicionadas aos modos de jogo existentes. Neste sentido, os trios e os modos de jogo rápido facilitarão aos jogadores ganharem pontos extra através de objetivos de equipa, como rivais para atacar, ou derrotar um número específico de inimigos, entre outros. O modo Trios também adicionará um elemento que aparecerá na arena e permitirá aumentar o veículo e medidor de herói ao primeiro jogador que o alcançar.