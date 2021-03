Destruction AllStars chega em abril

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Destruction AllStars, um multijogador de ação desportiva desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®5 pelo estúdio britânico Lucid Games, contará com uma Edição Standard e com uma Edição Digital Deluxe, que estarão disponíveis na PlayStation®Store por 19,99€ e 39,99€, respetivamente, a partir do próximo dia 6 de abril. Título contará ainda com uma edição em formato físico, que estará disponível nos pontos de venda habituais em Portugal por um PVP estimado de 19,99€ a partir do dia 16 de abril.

De lembrar que, até ao próximo dia 5 de abril, quem tiver uma subscrição ativa do PlayStation®Plus poderá adquirir Destruction AllStars sem custos adicionais.

Em Destruction AllStars os jogadores terão a oportunidade de se tornarem um mestre da arte do intenso combate com veículos, aprendendo os timings corretos, as táticas e as habilidades que lhes permitirão causar enormes danos, destruição e devastação em vibrantes arenas em redor do planeta. Para além disto, aqui, terão ainda a oportunidade de provocar a destruição atrás do volante ou de saltar para a arena com uma inacreditável ação ao estilo de parkour esquivando-se a ataques, assumindo o controlo de veículos ou usando as suas habilidades para gorarem os avanços dos veículos que vêm na sua direção. No final, terão de provocar caos suficiente para potenciarem as capacidades especiais do seu veículo e dominarem o caos por meios de técnicas incríveis, manobras temporizadas e táticas astutas. Graças às capacidades da PlayStation®5, poderão desfrutar desta experiência completa com gráficos impactantes, carregamentos rápidos, um feedback único de cada veículo e uma sensação única das ações do jogo graças aos gatilhos adaptáveis e ao feedback háptico do DualSense.