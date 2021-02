Destruction AllStars chega em exclusivo para a PlayStation 5

Chegou hoje, em exclusivo para a PlayStation 5, Destruction AllStars, um intenso jogo de combate de veículos que desafia os jogadores a provocar danos, destruição e devastação em vibrantes arenas ao redor do mundo.

Destruction AllStars está disponível para todos os subscritores do PlayStation®Plus, de forma gratuita, a partir de hoje e até ao próximo dia 5 de abril.

Provoca a destruição atrás do volante ou salta para a arena com uma inacreditável ação ao estilo de parkour esquivando-te a ataques, assumindo o controlo de veículos ou usando as tuas habilidades únicas de herói para afetar os avanços dos veículos que vêm na tua direção. Provoca caos suficiente para potenciares as capacidades especiais do teu original veículo heroico de Destruction AllStars.

Um elenco único de 16 famosos AllStars está preparado para competir. Aperta o cinto de segurança e luta para conquistar a coroa de Campeão da Federação Global de Destruição.

Em baixo incluímos uma mensagem do estúdio responsável pelo desenvolvimento do jogo, Lucid Games:

"Existe algo familiar, mas ao mesmo tempo original e contemporâneo, em Destruction AllStars, e sabemos que reconhecerás isso quando começares a jogar. Mal podemos esperar por ouvir as tuas experiências, saber quais são as tuas personagens favoritas, quase acidentes, vitórias de última hora e momentos mais destrutivos.

Isto é apenas o começo para Destruction AllStars. Estamos a trabalhar em novas temporadas com mais conteúdo, mais experiências e novos desafios para superar.

Vemos-te na Arena"

-Lucid Games Ltd

Características Principais:

Torna-te num AllStar: 16 destemidos e carismáticos Destruction AllStars compõem o grupo de concorrentes internacionais que disputam o Campeonato da Federação Global de Destruição. Utiliza as capacidades ímpares de cada AllStar para ajustar a tua tática e estilo de jogo – explora a sua agilidade, velocidade ou força para destruíres rivais e esquivares-te dos mesmos, trocar de veículos ou saltar para cima de carros a alta velocidade em manobras de ficar com o coração nas mãos.

Promove a Destruição: Uma série de veículos básicos serão espalhados por cada arena no início de cada partida. Mas cada AllStar também terá um conjunto único de rodas capaz de dar a volta em qualquer batalha. Provoca danos suficientes para potenciares as capacidades do teu veículo heroico – cada um com habilidades especiais próprias.

Destaques na PS5: Sente cada golpe, impulso, choque e muito mais com o feedback háptico e os gatilhos adaptáveis do DualSense. Beneficia de tempos de carregamentos quase instantâneos graças ao SSD de velocidade ultra rápida da PS5, de uma resolução dinâmica 4K de grande nitidez, e de um impressionante ruído atmosférico do estádio a 360 graus graças à Tecnologia Tempest 3D AudioTech.

Um jogo e um serviço: Atualizado continuamente, Destruction AllStars é um jogo gerido como um serviço por parte da SIE, com updates de temporada regulares que incluem desde novos modos de jogo, novas personagens, skins, emotes e muito mais.

Incluído no PlayStation Plus: Os jogadores com uma subscrição ativa do PlayStation Plus poderão fazer o download de Destruction AllStars de forma gratuita.

Destrói os teus amigos: Acelera a carga dramática e participa em partidas online de 16 jogadores com os teus amigos*. Entra numa sessão de jogo casual e deixa-te levar pelas mudanças de regras por tempo limitado nos Eventos Especiais.

Truques e Dicas de Gameplay

Não te esqueças que os teus carros são dispensáveis. Se sentires um feedback oscilante ao mesmo tempo que a condução está instável, pode ser o momento certo para abandonares o veículo e procurares um novo.

Ficas vulnerável quando estás a pé, mas terás locais onde te proteger para planeares os teus próximos movimentos.

Não te prives do teu Veículo heroico, chama-o o mais rapidamente possível para ficares em vantagem!

Usa a tua "Breaker" (Habilidade Heroica) enquanto estiveres a pé para causar alguns danos.

Cada "Breaker" (Habilidade Heroica) dá-te movimentos mais rápidos e saltos duplos, usa a tua agilidade enquanto estiveres a pé!

Escapar de carros usando o "Círculo" é muito mais recompensador do que usar o salto. Utiliza isso para ganhar XP!