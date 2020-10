Destruction AllStars chegará ao PlayStation Plus em fevereiro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o lançamento de Destruction AllStars, desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®5 pelo estúdio britânico Lucid Games, será adiado para fevereiro de 2021, data a partir da qual o jogo estará disponível de forma gratuita no PlayStation®Plus, durante dois meses.

"Decidimos adiar o lançamento deste jogo de novembro de 2020 para fevereiro de 2021, data a partir da qual o jogo estará disponível por dois meses no PlayStation®Plus de forma gratuita", disse Pete Smith, Diretor do jogo. E acrescentou: "Destruction AllStars é um jogo multijogador que se torna ainda mais divertido quando se compete online com outros jogadores de todo o mundo. Queremos que o maior número possível de pessoas o experimente na PlayStation®5, e qual a melhor forma para o fazer se não oferecê-lo aos subscritores do PlayStation®Plus?".

Durante a próxima semana será revelado um novo trailer do jogo e algumas novidades sobre o mesmo, para que os jogadores saibam com o que é que podem contar em fevereiro do próximo ano.

Todos os jogadores que reservaram Destruction AllStars, seja através da PlayStation®Store, da PlayStation.com ou de um ponto de venda habitual, receberá o reembolso da compra.