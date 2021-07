Destruction AllStars recebe nova atualização

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que já está disponível a atualização RC3 de Destruction AllStars, um multijogador de ação desportiva desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®5 pelo estúdio britânico Lucid Games e pela Sony XDEV.

A atualização teve em conta todos os comentários da comunidade e pretende melhorar a experiência principal do jogo de forma a garantir que os jogadores possam desfrutar da melhor experiência. Para além disto, e para garantir a implementação eficaz destas melhorias, foi ainda anunciada a extensão da primeira temporada de AllStars.

No que toca às atualizações para melhorar a experiência de jogo, a equipa do estúdio Lucid Games focou-se em eliminar alguns problemas como os golpes fantasma (momentos onde o jogo detetava colisões que não existiam), e em melhorar o sistema de matchmaking (foram incluídos bots nas partidas multijogador), a experiência geral do utilizador (com melhorias na comunicação entre jogadores) e o equilíbrio entre personagens e veículos. Neste sentido, os veículos têm agora maior vitalidade e o tempo de carregamento dos golpes especiais é inferior, enquanto que os AllStars Ratu, Boxtop, Jian, Muna, Xander, Genesis, Tw!nkleR!ot e Shyft são agora mais poderosos.

Relativamente à extensão da primeira temporada, Destruction AllStars anuncia que foi adicionado um novo nível adicional do Passe de Batalha assim como dois novos modos de jogo (Mayhem Falla e Carnado Falls), dois novos mapas (Nova Iorque e Londres) e cosméticos para os AllStars.

Os jogadores da PlayStation®5 poderão desfrutar desta experiência com gráficos impactantes, carregamentos rápidos, um feedback único de cada veículo e uma sensação única das ações do jogo graças aos gatilhos adaptáveis e ao feedback háptico do DualSense.

Destruction AllStars conta com duas edições: a Edição Standard, disponível tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store, e a Edição Digital Deluxe, disponível na PlayStation®Store.