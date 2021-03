Destruction AllStars revela novidades para a sua Temporada 1

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou novos conteúdos para Destruction AllStars, um multijogador de ação desportiva desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®5 pelo estúdio britânico Lucid Games, assim como a inclusão de Hotshots, a primeira "temporada" da Challenge Series do jogo, que já está disponível com diversas atualizações.

A principal novidade da primeira temporada será a introdução de Blitz, um novo modo competitivo no qual os jogadores poderão demonstrar que são os melhores dos melhores. Este modo de jogo, construído do zero e completamente novo, terá uma estrutura de equipas, com três jogadores por equipa e quatro equipas por partida. Blitz estará disponível ao longo da primeira temporada e serão reveladas novidades em breve.

Para além disto, Destruction AllStars incluirá ainda um Passe de Batalha durante a primeira temporada. Desta forma, os jogadores ganharão conteúdo cosmético exclusivo – apenas disponível na temporada atual – de acordo com a sua classificação independentemente de estarem a jogar com o Passe de Batalha gratuito ou com o premium. A estas novas aquisições somam-se mais duas grandes novidades: um novo AllStar chamado Bluefang, do qual se saberão mais detalhes em breve, e um novo modo de fotografia.

Por último, o estúdio britânico Lucid Games anunciou a Edição Digital Deluxe de Destruction AllStars, que só pode ser adquirida na PlayStation®Store e que incluirá 1100 pontos de destruição, Personagem Lupita e uma skin de veículo, assim como um emote de Lupita, conjuntos de banner de perfil e de avatares no jogo, um livro de arte digital e a série de desafios 8x. Tanto a Edição Standard como a Edição Digital Deluxe estarão disponíveis para compra a partir do próximo dia 6 de abril.

De lembrar que os jogadores podem desfrutar desta experiência completa na PlayStation®5, com gráficos impactantes, carregamentos rápidos, um feedback único de cada veículo e uma sensação única das ações do jogo graças aos gatilhos adaptáveis e ao feedback háptico do DualSense.

Até ao próximo dia 6 de abril, quem tiver uma subscrição ativa do PlayStation®Plus poderá adquirir Destruction AllStars sem custos adicionais. A partir desta data o jogo estará disponível na PlayStation®Store. Aqueles que já descarregaram ou guardaram o título na sua biblioteca, continuarão a tê-lo disponível enquanto forem subscritores ativos do PlayStation®Plus. Todas as atualizações de Destruction AllStars também estarão disponíveis para os jogadores que decidirem comprar o jogo na PlayStation®Store a partir do dia 6 de abril.