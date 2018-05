Detroit: Become Human, um dos exclusivos mais aguardados do ano, chega hoje à PlayStation®4. A ação do jogo decorre num mundo futurista, onde a frágil coexistência entre humanos e androides, serve de ponto de partida para uma história recheada de decisões difíceis, onde cada escolha terá um impacto direto no desenrolar da narrativa.

O título da Quantic Dreams, estúdio responsável por sucessos como Heavy Rain e Beyond: Two Souls, foi figura de destaque em alguns dos principais eventos internacionais de videojogos. Entre essas presenças, destaque para a Paris Games Week, a E3, GamesCom e Barcelona Games World.

Este revolucionário thriller psicológico protagonizou um dos momentos altos da edição de 2017 da Lisboa Games Week, com uma apresentação ao público, pela mão de Adam Williams, Lead Writer do jogo, e uma demo jogável durante os quatro dias do evento. Detroit: Become Human foi apresentado em Lisboa no passado dia 12 de abril, num evento que contou com a participação de Gregorie Diaconu – Associate Game Director da Quantic Dream, e dos atores que dão voz às três personagens principais do jogo: Diogo Morgado (Markus), Victória Guerra (Kara) e José Mata (Connor).









Autor: João Seixas