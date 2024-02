Dia de decisões na primeira etapa do eLiga Portugal

Geekcase Vizela, Estoril Praia 22 Esports, SL Benfica TP, Gil Vicente FCApogee, Estrela Amadora e FC Famalicão, a quem se juntam SC Braga/EGN Esports e eFCPorto Soccersoul como melhores terceiros classificados da fase de grupos, são as equipas apuradas para os playoffs da etapa inaugural do eLiga Portugal.

Geekcase Vizela e SL Benfica TP são nesta altura as equipas invictas na competição, tendo apenas cedido um empate na fase de grupos, assegurando a qualificação para os playoffs com 13 pontos.

As decisões estão marcadas para este domingo, no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, palco desta primeira etapa do Campeonato Nacional de Futebol Virtual.

A primeira fase da competição prosseguirá depois no Estádio do Dragão (de 8 a 10 de março), terminando no Estádio Municipal de Braga (de 12 a 14 de abril), onde novos grupos serão sorteados para cada uma destas fases. Estas três etapas da primeira fase irão apurar as oito melhores equipas, que estarão presentes nas eLiga Portugal Finals, a realizar no Convento de S. Francisco (Coimbra), a 27 e 28 de abril, onde será encontrado o novo Campeão Nacional de Futebol Virtual.