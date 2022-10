Dice at the Opera: bilhetes ainda disponíveis

Os bilhetes ainda estão disponíveis para a DICE AT THE OPERA – uma celebração do legado musical da DICE dos últimos 30 anos, em homenagem ao 30º aniversário do estúdio. Realizada na Royal Swedish Opera em Estocolmo, Suécia nos dias 9, 28 e 29 de outubro, a DICE AT THE OPERA contará com músicas memoráveis dos títulos do estúdio, incluindo Battlefield, Mirror's Edge e Star Wars™ Battlefront.

Com uma colaboração alargada com a Royal Swedish Orchestra, a DICE AT THE OPERA incluirá contribuições de vários compositores notáveis, incluindo Mikael Karlsson, Hildur Guðnadóttir, Sam Slater, Gordy Haab, Johan Söderqvist, Patrik Andrén, Solar Fields, Johan Skugge, Jukka Rintamäki, Rami Yacoub, e Joel Eriksson (Tema de Battlefield).

Ao vivo no palco: Solar Fields, Johan Skugge & Jukka Rintamäki.

O Diretor Criativo Andreas Nilsson, que já trabalhou em vídeos musicais para a MGMT, The Knife, 2 Chainz e outros, está a trabalhar em conjunto com artistas da DICE na criação de visuais únicos para a performance em colaboração com artistas da DICE.

Os bilhetes estão disponíveis através https://www.operan.se/en/repertoire/dice-at-the-opera/



Serão realizados concertos nestas seguintes datas:



9 de outubro às 15:00 e 18:00



28 de outubro às 19:00



29 de outubro às 18:00