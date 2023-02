Digimon World: Next lançado para a Nintendo Switch e PC

A principal editora e estúdio de videojogos Bandai Namco Europe S.A.S lança hoje DIGIMON WORLD: NEXT ORDER para a Nintendo Switch e PC.

DIGIMON WORLD: NEXT ORDER é um RPG de coleta de monstros no qual o Digital World foi colocado em completo caos. Os jogadores incorporam um Digiescolhido, que, após a propagação de um vírus que transforma Digimon em Machinedramon, tem que impedir que a infeção destrua o mundo.

Juntamente com dois companheiros do Digimon, os jogadores podem encontrar e recrutar entre mais de 200 Digimon que eles terão de alimentar, treinar e formar um vínculo, para que eles possam Digivolver. O jogo oferece uma experiência equilibrada com treinamento, exploração, gerenciamento e luta. A cidade de Floatia serve como um centro desenvolvido pelos jogadores, no qual os Digimon se podem tornar residentes da cidade. Os jogadores podem atualizar edifícios, cultivar e transformar a cidade numa metrópole em expansão.

O lançamento de DIGIMON WORLD: NEXT ORDER na Nintendo Switch e PC oferece aos jogadores duas funcionalidades adicionais. Os recém-chegados agora podem escolher "Modo Iniciante" para experimentarem a aventura com um nível mais baixo de dificuldade, e Digidestined agora tem a capacidade de correr, e tornar a exploração do jogador mais suave, especialmente em mapas de grande campo.