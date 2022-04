Digital Valley assina protocolos para o desenvolvimento nacional dos eSports

O Movimento Digital Valley assinou no decorrer da Futurália, no espaço dedicado ao Lisboa Games Week e parceiros, diversos protocolos com várias entidades, que entre si constituem ativos muito importantes para o desenvolvimento de diversos grupos de trabalho, que integrarão as áreas de atuação no desenvolvimento do cluster de videojogos nacional e da prática desportiva associada – eSports.Protocolos com a Entidades Desportivas para o Desenvolvimento da prática desportiva e dos eSports suportada nos Videojogos– Aproximar a prática desportiva aos jovens com base na inovação tecnológica e nos eSportsEsta Federação tem o mérito de procurar as mais variadas soluções inovadoras para acompanhar o interesse dos jovens na pática das modalidades desportivas sobre rodas. Um caminho que se tem prolongado nas novas modalidades mais radicais em patins, que lançam os jovens atletas nacionais em carreiras internacionais e com grande sucesso. A FPP tem ainda como missão a promoção das modalidades desportivas sobre rodas, sendo que a mais tradicional e icónica, também alvo de reconhecimento nacional e internacional é a prática de Hóquei em Patins. Estando atualmente no pódio mundial, como o segundo país do mundo com mais títulos arrecadados nesta prática desportiva, vê também nos novos desafios que a modalidade enfrenta, uma oportunidade para captar mais jovens para a prática desportiva, através de uma estratégia de abordagem mais tecnológica e inovadora, que permitirá chamar a atenção dos mais jovens. A FPP abraça o desafio de concentrar a visão da modalidade de Hóquei em Patins numa plataforma de gamificação, promovendo o interesse dos mais jovens a nível nacional para experimentar numa primeira fase, a modalidade virtualmente, numa experiência vivida em equipa, através de um jogo com características de jogo real, mas com muitas inovações tecnológicas . Esta nova abordagem irá colocar a FPP na dianteira mundial da prática desportiva, numa ótica inovadora e de rede online, sendo o objetivo a prática de campeonatos nacionais e internacionais de eSports. Esta solução de desporto gamificado aproxima-se da visão da atual presidência de acompanhar o interesse pelas tecnologias e de estabelecer novas linguagens no plano da formação desportiva, tornando acessível a modalidade de Hóquei em Patins a todos os jovens nacionais e internacionais, ultrapassando barreiras como a mobilidade condicionada. A questão da inclusão e da igualdade de género é também um fator de destaque que a atual liderança assume como uma área fundamental para o crescimento das modalidades desportivas de patins em rodas. Atualmente a FPP desenvolve estratégias de ação que promovem as suas modalidades desportivas - o Hóquei em patins; a Patinagem Artística; a Patinagem de Velocidade; o Skateboarding; o Inline Freestyle e o Hóquei em Linha-.O protocolo foi assinado pelo presidente da FPP, Professor Luís Sénica, por Gorete Lopes, Diretora Executiva do Digital Valley e por Carlos Mora, CEO da Techframe.A integração da FPP na rede desportiva do Digital Valley visa o desenvolvimento das novas plataformas de prática desportiva, numa perspetiva de gamificação, pela aproximação dos jovens às modalidades desportivas tradicionais, através de uma linguagem mais atual e pela captação do interesse pelo desporto, aliando as tecnologias ao bem-estar e à inclusão social. A FPP assina assim um verdadeiro manifesto de integração no novo mundo do videojogo, onde o desporto e a tecnologia são verdadeiros aliados na linguagem dos jovens e dos adeptos nacionais e internacionais.Tem como missão melhorar todo o procedimento e prática desportiva dos desportos eletrónicos, promovendo-os globalmente de acordo com valores de unificação, de educação, valores culturais e humanitários, promovendo ações que visam o desenvolvimento de programas específicos e direcionados aos jovens. Numa missão que visa o desenvolvimento de órgãos federativos nacionais, unindo editores, developers, organizações, entidades públicas e privadas, órgãos governamentais, partes interessadas na prática desportiva de eSports, organizadores de eventos, meios de comunicação de transmissão e empresas de streaming que operam na área, sendo o objetivo estratégico a organização e consubstanciação do desporto eletrónico e as boas práticas.Assenta ainda numa ação estratégica, através de comissões de estudo, que visam o fortalecer de vínculos entre todos os players do setor dos eSports, incluindo estudantes, equipas, atletas, stakeholders e empresários, trabalhando todos os ecossistemas dos eSports. A WESCO pretende criar ou ajudar na criação de estatutos, códigos de conduta e de ética, ajudando também a criar a infraestrutura necessária de eSports, tais como Comité Antidoping, comissão de Atletas, Planos de Negócios, entre todos os restantes procedimentos para a formalização de uma modalidade com base numa estrutura regulada, disponibilizando equipas de profissionais especializadas em cada uma das áreas. Numa era em que os eSports a nível nacional e mundial assumem um potencial económico muito interessante, com prémios que atingem valores muito elevados, torna-se inevitável que passe a ser uma prática desportiva reconhecida que coloque todos a trabalhar sobre as mesmas regras, sendo também uma missão para os órgãos governamentais e reguladores, aplicando uma ordem mundial de normalização de regras para os eSports, Estamos numa nova era de novas profissões, sendo os eSports mais uma oportunidade de especialização e de interesse para os jovens, com todas as áreas que integram a criação de equipas, de campeonatos, de treinos e de seleções, que se cruzam com as indústrias produtoras de videojogos, com clubes, associações e federações desportivas, com marcas patrocinadoras, investidores e gestores de equipa e de carreiras. A missão da WESCO cruza-se com a missão do Digital Valley, na promoção e desenvolvimento da indústria de videojogos nacional e na perspetiva da criação de novos players na prática do desporto electónico e das competições, aumentando o interesse para a produção nacional e na criação de novas ligas e de novas competições.A WESCO integrará o grupo de trabalho, que trabalhará as linhas de atuação, normas de conduta e de boas práticas com as entidades reguladoras do setor e na sensibilização dos pais, educadores e dos jovens para a prática do desporto eletrónico assente em regras e com o potencial de serem criadas novas oportunidades de emprego altamente remuneradas.Pela WESCO assinou o Vice-Presidente para o continente europeu, Rui Alexandre Jesus, pelo Digital Valley, a Diretora Executiva Gorete Lopes e pela Techframe, o CEO Carlos Mora.Estas instituições têm também a finalidade de trabalhar junto dos órgãos nacionais governamentais a promoção da prática desportiva eletrónica, numa visão integradora e reguladora para o desporto, assente em boas práticas e normas de conduta. Alertar para a inovação desportiva e para o crescente interesse dos jovens para a prática de desporto online e para o desporto individual e em equipas, contribuindo para a criação de novas ligas desportivas e para o crescimento desta indústria que cruza os videojogos, o desporto, a educação e a juventude.A rede de suporte e de trabalho estabelecida através do Digital Valley permite também a criação de parcerias e de novos projetos que dão início a mais uma linha de atuação, que irá contribuir para a consubstancialização da indústria de videojogos nacional, com novas áreas de atuação, cruzando a tecnologia com os videojogos, o desporto com a gamificação e com as novas oportunidades de empregabilidade no âmbito das profissões de futuro.. Uma linha de trabalho win-win para o desporto nacional, para a indústria nacional de videojogos e para o Governo português, que se poderá evidenciar em novas políticas de investimento para criar novas linhas de trabalho com os jovens portugueses, aproximando o futuro da inovação no presente, nas áreas que são de grande interesse da juventude.Esta iniciativa conjunta Movimento Digital Valley e da Lisboa Games Week é o exemplo da missão que ambos abraçam - contribuir para o desenvolvimento da indústria dos videojogos em Portugal e de toda a cadeia de valor, envolvendo todos os players e a academia, num esforço conjunto com todos os parceiros que queiram integrar e fazer parte da missão.