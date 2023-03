Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Diogo Inácio sobre a Kings League: «Oferece uma oportunidade única aos fãs do futebol» YouTuber esteve à conversa com Record sobre o conteúdo do momento das plataformas de streming





• Foto: Duarte Roriz/Record