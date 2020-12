Diogo Jota e a "paixão" pelo FIFA: «Sempre gostei de jogos para gerir a minha própria equipa»

Diogo Jota é um aficionado por videojogos e em abril sagrou-se campeão do ePremier League Invitational, torneio digital da franquia FIFA disputado por futebolistas do escalão principal do futebol inglês.





"Tem sido uma das minhas paixões desde que o meu pai me ofereceu a primeira consola. Sempre gostei de jogos em que consigo gerir a minha própria equipa. No mundo dos desportos eletrónicos, sinto que posso ter três coisas juntas: a minha paixão pelo futebol, a competição de jogar contra outras pessoas e também a gestão de equipas", referiu, esta quarta-feira, o internacional português, durante a sessão digital "Pioneiros do futebol moderno" da Web Summit 2020.O avançado, de 23 anos, jogava pelo Wolverhampton quando derrotou Trent Alexander-Arnold, atual colega de equipa no Liverpool, por 2-1, numa iniciativa a sensibilizar os adeptos para permanecerem em casa durante a pandemia de covid-19."Pode ser uma coisa profissional, mas para mim, durante minha vida, foi um passatempo. Tenho muito tempo livre e a quarentena fez todos nós pensarmos. Comecei a olhar para os jogadores profissionais de 'esports' e quis aprender com eles. O Arnold deve estar em busca de vingança, mas veremos o que acontece no nosso próximo jogo", gracejou.Numa conversa mediada pelo jornalista James Pearce, do portal britânico 'The Athletic', Diogo Jota elegeu o videojogo Football Manager como "o melhor", na certeza de que encontrará "projetos interessantes" para comandar na recém-lançada versão de 2020.