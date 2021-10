Diogo Jota eSports: Aqui está o plantel para a nova época de FIFA 22

A equipa de Esports do internacional português Diogo Jota conta com novidades! Prestes a arrancar com a nova época competitiva do novo FIFA 22, simulador da EA Sports, é também o momento de alterações e contratações nos plantéis das equipas de Esports deste vídeojogo.

Para a época de FIFA 22, a equipa que pertence ao jogador português do Liverpool FC, conta, para além das renovações de Afonso Dantas e Ricardo "Don70Pablo" Machado, com a contratação de um dos melhores jogadores do mundo: o holandês Lev Vinken e ainda do talentoso vice-campeão português: João "Jafonsogv" Vasconcelos de 17 anos.

É este o plantel que estará a representar a DIOGO JOTA Esports em todas as competições, quer nacionais, quer internacionais sob a orientação de Armando Vale - este que é também selecionador nacional FPF eFootball.

Para além das competições, vai ser possível acompanhar o percurso dos atletas no canal da twitch da equipa - twitch.tv/diogojotaesports – onde quer os jogadores, quer o próprio Diogo Jota irá transmitir o seu percuso competivivo neste FIFA 22 e toda a informação será sempre disponibilizada nas redes sociais da equipa.

Para o próprio Diogo Jota "Esta acaba por ser a primeira época com uma aposta estruturada e pensada. O facto de a equipa ter sido lançada a meio do FIFA 21 fez com que fosse complicado fazer a gestão de jogadores da melhor forma. Este ano, com a adição dos dois novos jogadores – Jafonso e Lev Vinken - esperamos lutar por títulos."

Num território onde a cada vez mais existem nomes do futebol associados a equipas de futebol virtual, a equipa DIOGO JOTA Esports caracteriza-se ainda por contar com o próprio Diogo Jota, dono da equipa, como jogador. Ele que nos últimos anos acabou por se destacar com a vitória na ePremier League Invitational FIFA 20, presenças semanais no top 100 mundial da Weekend League e tendo terminado em nº 700 da Europa, promete, quando assim for possível, estar disponível para competir