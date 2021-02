Diogo Jota no FPF Masters eFootball

O clube de esports do internacional português, Diogo Jota, é um dos participantes do FPF Masters eFootball. A nova competição de futebol virtual da Federação Portuguesa de Futebol, que vai decorrer entre 11 de fevereiro e 7 de maio, faz parte do calendário da FIFA e conta com 25 mil euros de prizepool.

Entre os 33 clubes participantes, como o exemplo do Sporting CP, FC Porto, CD Tondela, For The Win, e a TS Warrior Player do jogador Toto Salvio, está o novo projeto do craque de futebol, o Diogo Jota Esports. Este é um caso inédito em todo o mundo dos esports e futebol, apesar da existência de vários projetos de esports de jogadores de futebol, nenhum destes clubes participa numa competição FIFA com a presença do seu craque.

Diogo Jota, internacional português que representa atualmente o Liverpool, explicou a origem desta iniciativa: "Há muito tempo que tenho um grande gosto pelo eFootball. O facto de conseguir competir também num jogo como o FIFA, que tem um crescimento cada vez maior especialmente no nosso país, fez com que, há cerca de um ano, em pleno confinamento, começasse a pensar em entrar neste mercado. Num mercado que me diz muito por ser jogador há muitos anos mas que hoje em dia, com todas as outras plataformas adjacentes, pode ter um grande impacto na comunidade", afirmou em declarações ao fpf.pt.

Sobre a presenta da equipa Diogo Jota Esports no FPF Masters eFootball, o avançado português não promete títulos no imediato, mas vinca a ambição de fazer crescer o projeto: "Não existe essa pressão de vencer. É óbvio que sendo a equipa muito recente é complicado prometer resultados imediatos. Acredito que vamos ter muitos mais resultados para além dos competitivos. Quanto ao crescimento da equipa, vamos estar atentos. Atentos ao mercado e ao que podem ser boas oportunidades para a mesma", acrescentou.

Está agendada para esta quarta-feira (21h30) a apresentação do plantel da equipa do Diogo Jota em direto na Twitch do jogador da Seleção Nacional. A estreia do Diogo Jota Esports está marcada para dia 12 de fevereiro às 20h00 frente aos Leões Porto Salvo, em direto e exclusivo na nova plataforma de Gaming e Esports da SIC, o Advnce na posição 110 do MEO e na Twitch.

Recorde-se que Diogo Jota foi vencedor do torneio ePremier League Invitational, que colocou em competição todos os emblemas da Premier League em abril de 2020. Recentemente, o internacional português liderou o ranking mundial da Weekend League no FIFA, após vencer 30 jogos em 30 possíveis no FUT Champions.