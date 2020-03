Diogo Jota representa Portugal em torneio de FIFA 20 com várias estrelas

O futebol parou dentro das quatro linhas, mas a ação continua fora delas, especialmente no mundo das consolas, que dia após dia tem novidades para contar, com torneios um pouco por toda a parte. Um dos que promete dar que falar é o 433PLANB, um torneio de FIFA 20 promovido pelo conceituado portal 433 e que junta no mesmo palco alguns verdadeiros craques da bola como Granit Xhaka, Romelu Lukaku ou Krzysztof Piatek.





Ao todo estão representados 32 países (o mesmo número de um Mundial), num torneio que será disputado num formato de mata-mata até à final que ditará o campeonato mundial.Portugal está naturalmente presente, com Diogo Jota a assumir os comandos e, por agora, com sucesso. No primeiro jogo, disputado esta quinta-feira, o jogador do Wolverhampton mostrou que não é só craque nas quatro linhas e goleou a República da Irlanda, com John Egan como representante, por 5-1.