Diogo Morgado dá voz à nova publicidade da PlayStation 5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou esta quinta-feira uma nova publicidade sobre a PlayStation®5 totalmente localizada em português. O vídeo dá continuidade ao que foi revelado há umas semanas e, à semelhança do anterior, conta com a voz do ator e realizador português Diogo Morgado.





"Lançamento PS5 – Novos Mundos para Explorar – Jogar Não Tem Limites" destaca títulos como Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e, entre outros, Demon’s Souls. No vídeo fica também a ideia de que, com a PlayStation®5, existem novos mundos por explorar."Queremos ver o que nunca foi visto, ouvir o que nunca foi ouvido, sentir o que nunca foi sentido. Não há limites para onde podemos ir. Para o que iremos descobrir. Somos todos exploradores", pode ouvir-se Diogo Morgado na primeira pessoa a falar para todos os jogadores.A PlayStation®5 chegará às lojas portuguesas a 19 de novembro, sendo que a edição digital custará 399,99€ e a consola com a unidade de disco Blu-Ray Ultra HD custará 499,99€.