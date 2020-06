DiRT 5 só em outubro

A Codemasters já confirmou de forma oficial a data de lançamento para DiRT 5, muito aguardado pelos amantes da velocidade.





O jogo chega às lojas no dia 9 de outubro e contará com muitas novidades: veículos, percursos e também, de acordo com os especialistas, uma qualidade visual que não vai deixar ninguém indiferente. O modo carreira será uma das grandes apostas desta edição.