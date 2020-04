Dirt Bike Unchained: boa companhia para os dias de quarentena

Numa altura em que somos aconselhados a ficar confinados às nossas habitações o mais certo é começarmos a ver as nossas formas de divertimento escassearem. Séries, filmes, livros, vídeojogos... provavelmente já percorremos todas as opções, pelo que é com agrado que vemos chegar algumas novidades para nos ajudar a passar o tempo. É o caso do 'Dirt Bike Unchained', um vídeojogo em versão mobile esta semana lançado pela Red Bull Media House, que não fica nada a dever à qualidade gráfica de outros títulos.





Disponível gratuitamente a partir desta sexta-feira, o 'Dirt Bike Unchained' pode ser jogado nas plataformas móveis iOS Android , destacando-se pela oferta disponível, com mais de 20 modelos de motos preparadas para os mais duros terrenos, uma oferta que vai das versões oficiais de fábrica às variantes mais transformadas. E o melhor de tudo é que podemos jogar a solo ou entre amigos, até um máximo de 24 elementos. Tudo isto com direito a dicas de pilotos reais do enduro e motocross como Tarah Gieger, Cooper Webb, Jorge Prado, Johnny Walker, Glen Coldenholff, Sam Sunderland, Manuel Lettenbichler, Laia Sanz ou Cody Webb.