DLC de Captain Tsubasa já está disponível

CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS, disponível para PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e compatível com PlayStation 5, lançou novo conteúdo para download, "EPISODE: RISING STARS" Part.3, disponível agora

Neste DLC, descobre as três versões alternativas mais recentes dos jogadores disponíveis e os seus atributos. Diversificar o seu estilo de jogo entre Kojiro Hyuga, o especialista em contadores rápidos, Carlos Bara, o esmagador especialista em tiro, e jun Misagi, o imprevisível jogador de futebol graças à mudança de estilos ofensivos e defensivos em ambas as metades. Desbloqueie novos cenários e habilidades para estes novos personagens! Os novos jogadores estarão disponíveis para serem desbloqueados depois de completarem as suas missões de história.

