Don70Pablo reforça a equipa da eLiga Portugal

A Liga Portugal continua a sua aposta em conteúdos digitais, desta feita com uma nova cara para a dinamização da plataforma Twitch. Ricardo 'Don70Pablo' Machado, figura incontornável do universo digital, chega para acompanhar toda a ação do Futebol Virtual, mas, também, das competições profissionais.





Famoso pelas streamings inovadoras, em que a interação com o público assume o papel principal, Don70Pablo promete dar palco aos adeptos e aproximar o público jovem às Sociedades Desportivas.

Ricardo Machado garantiu estar "extremamente feliz por ingressar numa casa com uma história tão grande no futebol", identificando "um potencial idêntico no Futebol Virtual". Aos adeptos, prometeu "dinamismo e versatilidade" para "fazer do projeto um enorme sucesso".