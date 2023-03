Prepara-te para uma nova aventura com Doraemon com o lançamento do terceiro pacote DLC de Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom.

Intitulado de "Together with Animals", o DLC está incluído no Season Pass e na Edição Deluxe e é lançado hoje para a Nintendo Switch™, PlayStation R 5 e SteamR.

Joga uma mini história exclusiva neste novo DLC e junta-te a Noby e aos seus amigos no Reino de Illuma e usa o gadget secreto Tracer Badge para te ajudar nesta missão de encontrar o filhote perdido! Além disso, experimenta um novo conjunto bonito de roupas com temática animal e decora o teu quarto com os móveis da Série Páscoa!

A partir de hoje, conecta o teu Nintendo Switch online e obtém a nova atualização gratuita com teu próprio pacote de conteúdo! Com esta atualização, obtém 4 novos itens para personalizar a tua aventura: um Noby e um Balão Doraemon, bem como um conjunto Summer Wear e um Home Furniture set.