Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom chega em novembro 

A Bandai Namco Europe S.A.S. anunciou hoje que DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOM, a mais recente entrada na encantadora série de simuladores de quintas, será lançada para a Nintendo Switch™, PlayStationR5 e PC via STEAMR a 2 de novembro de 2022.DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOM, traz de volta a amada personagem anime Doraemon numa nova história original. Os jogadores guiam Doraemon e seus amigos enquanto eles constroem a sua quinta no planeta desconhecido Illuma, experimentando gameplay casual de simulação de quintas com uma paisagem pitoresca com elementos naturais realistas, como vento, luz e estações. Desde campos de trigo dourados e pores-do-sol sobre o mar de tirar o fôlego, até gloriosos fogos de artifício explodindo no céu noturno, o mundo da história do DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOM tem uma deliciosa sensação de livro de histórias.Também lançado hoje, o novo trailer de data de lançamento que destaca o belo cenário natural do planeta de Illuma e dá um vislumbre de novos gadgets secretos e um primeiro olhar para o gameplay de dois jogadores offline em DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOM pode ser encontrado no seguinte link: https://youtu.be/lq0vktb0DbgNo lançamento, os jogadores podem adquirir a DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOM Standard Edition, Special Edition e Deluxe Edition. A Special Edition e a Deluxe Edition também vêm com o Season Pass do jogo, que contém 3 conjuntos de figurinos e móveis, que estão previstos incluir figurinos para 5 personagens principais, 8 peças de mobiliário e uma mini história. Os detalhes sobre as edições individuais do jogo estão abaixo:1. Standard Edition – Esta está disponível em todas as plataformas e inclui o jogo base2. Special Edition – Esta estará disponível para a PlayStation 5 e Nintendo Switch e inclui o jogo base, um Bonus Deluxe Edition e o Season Pass.3. Deluxe Edition – Este estará disponível no PC via STEAM e inclui o jogo base, um Deluxe Edition Bonus, uma banda sonora digital e o Season Pass.