Dragões vencem clássico no regresso da eLiga Portugal Uber Eats

O eFCPorto SoccerSoul saiu vencedor do Clássico que marcou o regresso da maior competição nacional de Futebol Virtual. Os dragões levaram a melhor nas duas partidas com o Sporting CP, vencendo por um total de 3-1.





Já o Belenenses SAD foi a primeira equipa a vencer nesta Temporada, ao bater o Santa Clara por 5-4.Também o SC Braga somou os três pontos, ao operar uma reviravolta diante do Boavista FC. Dallano colocou os axadrezados em vantagem ao vencer por 2-1, mas JPeres99 bateu Guialex por 2-0, alcançando o triunfo por um agregado de 3-2.Já Moreirense FC-EGN Esports e Vitória SC dividiram pontos, fruto do empate a dois registado no dérbi.A primeira jornada da Temporada de Primavera termina esta quarta-feira, data em que vão decorrer, em direto no Twitch da eLiga Portugal Uber Eats, os restantes jogos:Gil Vicente FC - SC FarenseCS Marítimo - FC Paços de FerreiraPortimonense - Rio Ave FC K1CKCD Tondela - FC FamalicãoConsulte todos os resultados e a tabela classificativa em esports.ligaportugal.pt ou no Instagram Oficial da competição.